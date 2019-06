Volkswagen vil noteret lastbilforretning

Relateret indhold Artikler Pleasure.dk

Den tyske bilkæmpe Volkswagen er kommet et skridt nærmere børsnoteringen af sin lastbilforretning, Traton, da koncernen torsdag har annonceret et udbudsinterval for salget af aktier mellem 27 og 33 euro per aktie. Første handelsdag ventes at blive den 28. juni.



Det oplyser bilkoncernen i en meddelelse.



Volkswagen sigter på at sende melem 10,0 og 11,5 pct. af aktierne i Traton ud i free flow, og det svarer stort set til minimumskravet på børsen i Frankfurt.



Det er planen, at sælge 50 mio. aktier med en mulig overallokering på 7,5 mio. aktier. Det betyder, at Volkswagen vil sælge aktier for mellem 1,35 og 1,90 mia. euro, hvilket vil vurdere Traton til mellem 13,5 og 16,5 mia. euro. Eller mellem 101 og 123 mia. kr.



"Vi er sikre på, at vi nærmer os mållinjen. En stærk holdindsats har bragt os herhen. Vi mener, Traton er en attraktiv investering, og feedback fra investorer og analytikere styrker den tro," siger Andreas Renschler, topchef i Traton, i en meddelelse.



Traton SE ejer de to kendte lastbilvaremærker MAN og Scania AB.



/ritzau/FINANS