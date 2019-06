Børsdebutant i vejret med 70 pct

Relateret indhold Artikler

Amerikanske Crowdstrike debuterede onsdag på børsen i USA med en fremgang på hele 70,6 pct., da kursen på aktien lukkede i 58 dollar mod udbudskursen tirsdag på 34 dollar.



Crowdstrike, der udvikler sikkerhedssoftware i skyen inden for finans, detail, sundhed og det offentlige, rejste 612 mio. dollar, og ifølge Bloomberg News er det en af de største noteringer nogensinde inden for cybersikkerhed.



Med stigningen onsdag har Crowdstrike en markedsværdi på 11,4 mia. dollar, og det er næsten fire gange mere end vurderingen for et år siden, da selskabet uden for børsmarkedet rejste 200 mio. dollar, skriver Bloomberg News.



I forbindelse med børsnoteringen har der været stor rift om sikkerhedsaktien. Indledningsvist udbød Crowdstrike sine aktier i intervallet 19 til 23 dollar stykket, hvilket senere blev løftet til 28 til 30 dollar. Og i sidste ende blev aktierne altså solgt for 34 dollar stykket.



Crowdstrike blev grundlagt i 2011 af tidligere direktører fra McAfee, et andet cybersikkerhedsfirma. Blandt kunderne er detailkæmpen Amazon og storbanken HSBC.



/ritzau/FINANS