Pensionskæmpe vil fordoble sine grønne investeringer

Ligesom i store dele af det øvrige samfund har man hos pensionsselskabet ATP opmærksomheden rettet mod klimaet og miljøet.



Derfor satser ATP på at fordoble andelen af investeringer i grønne virksomheder i løbet af de kommende ti år.



Det skriver Jyllands-Posten.



ATP har netop investeret 650 mio. kroner i den svenske fabrik Northvolt, der skal producere bæredygtige batterier til europæiske elbiler.



Ifølge pensionsselskabets chef for alternative investeringer, Ulrik Dan Weuder, er det et klart signal om, hvilken retning ATP bevæger sig i.



Cirka 25 pct. af selskabets direkte investeringer er i dag placeret i selskaber, der tager del i den grønne omstilling.



"Hvis du ringer til mig om ti år, vil det se fundamentalt anderledes ud. Så vil det nok være 50 pct., der ligger i den grønne, omstillede verden. Det går simpelthen stærkt," siger Ulrik Dan Weuder til Jyllands-Posten.



Han understreger dog, at investeringerne i bæredygtige virksomheder ikke er affødt at den klimavenlige stemning, der for tiden er i befolkningen.



ATP ser først og fremmest på afkastmulighederne.



"Det er i udgangspunktet ren markedsøkonomi," siger Ulrik Dan Weuder.



Trods et øget fokus på klimavenlige investeringer er ATP ikke ambitiøs nok, mener SF og De Radikale.



De Radikales klima- og energiordfører, Ida Auken, savner større mod til at satse fuldt ud på grønne investeringer.



"Jeg vil lige give pensionsselskaberne muligheden for at gøre det selv, men ellers må vi se, om vi skal lovgive om det," siger hun til Jyllands-Posten.



Og hos SF opfordrer finansordfører Lisbeth Beck Poulsen ATP til at sætte farten op, selv om hun roser ATP for at "tage teten" i forhold til at investere pensionsmidler i grønne virksomheder.



"Det er godt og rigtigt, men det er også nødvendigt. Alle dele af vores samfund skal investere i den grønne omstilling, og det skal ATP også," siger hun til Ritzau.



Lisbeth Beck Poulsen understreger, at hun som politiker helst ikke ved hjælp af lovgivning vil detailstyre, hvordan ATP og andre pensionsselskaber prioriterer deres investeringer.



"Men det er selvfølgelig afgørende, at man, når man som ATP bestyrer 800 mia. kroner af borgernes penge, bruger dem på at fremtidssikre os alle sammen," siger Lisbeth Beck Poulsen.



/ritzau/