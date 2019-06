Volkswagen investerer milliarder i batteriaktiviteter

Den tyske bilproducent Volkswagen investerer 900 mio. euro, svarende til ca. 6,7 mia. kr., i fælles batteriaktiviteter med svenske Northvolt.



Det oplyser Volkswagen i en meddelelse onsdag.



En del af pengene er det hensigten at indskyde i et joint venture med den svenske battericelleproducent, mens en del penge også går direkte til Northvolt.



Modsat får Volkswagen en ejerandel på omkring 20 pct. af aktierne i Northvolt, og bilproducenten får også et enkelt sæde i den svenske virksomheds bestyrelse.



De to selskabers joint venture etableres i år og skal efter planen opføre en battericellefabrik med en initial kapacitet på 16 GWh.



Tilbage i 2017 indgik også danske Vestas et samarbejde med Northvolt, hvilket handlede om udvikling af en ny batteriplatform til lagring af energi.



I første fase ville Vestas investere 10 mio. euro, eller lige under 75 mio. kr., som ville gå til fælles forsknings- og udviklingsaktiviteter og produktudvikling, såvel som etablering af en demonstrationslinje og forskningsfacilitet, Northvolt Labs, som vil blive brugt til at teste og kvalificere produkterne og processerne.