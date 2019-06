Senioranalytiker: Forsinket godkendelse har øget risiko for Genmab-nedjustering

Relateret indhold Aktieordbog

Der er en stigende risiko for, at Genmab kommer til at nedjustere forventningerne til 2019, efter at selskabet endnu ikke har fået en amerikansk godkendelse til at markedsføre sit førende kræftmiddel, Darzalex, sammen med kræftmidlet Revlimid som førstebehandling af knoglemarvskræft i USA.



Godkendelsen af ansøgningen, som var baseret på det såkaldte MAIA-studie, foregår ellers under en ny behandlingsproces - RTOR, som giver en fremskyndet proces. Godkendelsesprocessen har ifølge Jyske Bank dog indtil videre varet tre måneder mod normalt en proces på under én måned for RTOR-godkendelser.



Stigende omkostningsbase



"Godkendelsen ventes at bidrage med halvdelen af den amerikanske salgsvækst i 2019 og er derfor et vigtigt element af Genmabs forventninger til i år. Forsinkelsen skaber usikkerhed om Genmabs forventninger til Darzalex-salget såvel som en milepælsbetaling på 20 pct. af omsætningen i 2019," skriver senioranalytiker Simon Hagbart Madsen fra Jyske Bank i et notat.



Samtidig peges på, at selskabets kraftigt stigende omkostningsbase underbygger bankens opfattelse af risikoen for en kommende nedjustering. Analytikeren mener dog, at en eventuel nedjustering, der blandt andet vil være forårsaget af periodeforskydninger, bør have begrænsede implikationer for værdiansættelsen.



Men det kan påvirke aktiens momentum, og analytikeren vurderer, at MAIA-godkendelsen kan give anledning til gevinsthjemtagning efter en god periode med kursstigninger.



"Genmab-aktien er steget 13 pct. mere end Nasdaq Biotech over den seneste måned. Med risiko til nedsiden for selskabets forventninger kan stigningen på kort sigt afføde gevinsthjemtagning, når/hvis den længe ventede MAIA-godkendelse annonceres. Daratumumab-salget bør dog kunne femdobles frem mod 2025, og vi ser positivt på aktiens langsigtede potentiale," skriver Simon Hagbart Madsen.



Jyske Bank har en hold-anbefaling med et kursmål på 1200 kr. for Genmabs aktie.



Fastholdt prognose i regnskab



Genmab fastholdt i sit regnskab for første kvartal den 8. maj sine forventninger til omsætning og driftsresultat i 2019, herunder forventningerne til partneren Janssens salg af kræftmidlet Darzalex.



Genmab regner med, at Janssen vil lande et Darzalex-salg på 3 mia. dollar i 2019. Det vil give Genmab en royaltyindtægt på omkring 2685 mio. kr.



Salgsprognosen inkluderer desuden milepælsbetalinger på 1500 mio. kr., relateret til forventninger om at salget af Darzalex passerer både 2,5 mia. dollar og 3 mia. dollar.



Forventningerne til den samlede omsætning lyder på 4600 mio. kr., mens der ventes driftsomkostninger på 2600 mio. kr. og et driftsresultat på 2000 mio. kr.



Onsdag ved 11-tiden ligger Genmab-aktien 0,4 pct. højere i 1212,50 kr.



/ritzau/FINANS