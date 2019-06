Facebook planlægger ny applikation til indsamling af brugerdata

Facebook arbejder på en ny applikation, der vil give brugere mulighed for at sælge data til selskabet, som viser, hvordan de bruger konkurrenternes applikationer.



Det skriver The Guardian.



Det sociale netværk annoncerede tirsdag, at det i øjeblikket rekrutterer personer, som skal hente den nye app, Study, i Googles Play Store. Når brugerne har hentet appen, vil forbrugsdata automatisk blive overført til Facebook mod et honorar.



"Vi tror på, at dette tiltag er vigtigt i forhold til at kunne forbedre vores produkter for dem, som bruger Facebook. Vi er samtidig opmærksomme på, at denne type tiltag bør være klare omkring, hvad folk tilmelder sig, hvordan deres information indsamles og bruges, samt hvordan man kan framelde sig på ethvert tidspunkt," skriver Facebook i et opslag i forbindelse med offentliggørelsen af Study.



Den nye app offentliggøres kun få måneder efter, at Apple har kritiseret lignende Facebook-applikationer, der tillod brugere helt ned til 13-års alderen at sælge deres forbrugsoplysninger.



Derfor vil Study ifølge The Guardian heller ikke være at finde på Apples App Store i fremtiden.



Facebook har ikke gjort det klart, hvor stort et honorar brugerne kan vente for at sælge deres data, men understreger ifølge The Guardian, at appen denne gang kun vil være tilgængelig for brugere over 18 år.



/ritzau/FINANS