Zara-ejer sælger for mindre end ventet: Driftsoverskud overrasker

Det spanske selskab, der står bag tøj- og indretningskæden Zara, skuffede en smule med omsætningen i årets første kvartal af det skæve regnskabsår 2019/20, mens driftsoverskuddet omvendt slog forventningerne.



Industria de Diseño Textil - eller Inditex, som selskabet også kaldes - kom ud af første kvartal med en omsætning på 5,93 mia. euro, og det er under de 6,09 mia. euro, som analytikerne havde sat næsen op efter ifølge Bloomberg News.



Driftsindtjeningen overraskede omvendt, da overskuddet før skat og renter, EBIT, ramte 980 mio. euro mod forventningen blandt analytikerne, som lød på 932 mio. euro forud for regnskabsoffentliggørelsen.



Det samlede overskud endte på 734 mio. euro i kvartalet, hvilket var lidt under analytikernes forventninger om et overskud på 735,7 mio. euro.



Inditex regner med at kunne fremvise en såkaldt like for like-vækst, der også kaldes det sammenlignelige salg, for hele 2019 på mellem 4 og 6 pct.



Modekoncernen ejer mærkerne Pull&Bear, Bershka, Oysho, Massimo Dutti, Stradivarius, Uterqüe samt Zara og Zara Home.



/ritzau/FINANS