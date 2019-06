Fagforeningerne, som repræsenterer medarbejderne i flyselskabet British Airways, har afvist det seneste lønudspil fra ledelsen, og nu vil pilotforeningen have en strejkeafstemning.



- Vi overvejer med alvor vort næste skridt og vil komme med yderligere en udtalelse senere denne uge, udtaler Brian Strutton, generalsekretær i British Ariline Pilots Association, i en meddelelse, skriver Bloomberg News.



Medlemmerne af pilotforeningen afviste et forslag om en lønstigning på 11,5 pct. over tre år, og der var samtidig flertal for en afstemning om en mulig strejke blandt piloterne.



Fra luftfartsselskabets side fremhæves det, at tilbuddet var "fair og generøst".



- Vi mener, vores løn og goder for piloterne er blandt de bedste i sektoren, siger en talsmand til Bloomberg News.



British Airways står over for en koordineret indsats mellem piloterne, kabinepersonalet og jordpersonalet for bedre løn. Medarbejderne mener ikke, at de er blevet tilstrækkeligt tilgodeset, efter selskabets indtjening de senere år er blevet bedre på baggrund af omkostningsbesparelser for at imødegå konkurrencen fra lavprisselskaber og en faldende oliepris.



/ritzau/FINANS