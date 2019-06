Scandinavian Private Equity A/S (Speas) har indgået en aftale om at sælge sin private equity-portefølje.



Det oplyser selskabet tirsdag aften i en meddelelse til fondsbørsen.



Køber er Cubera VIII LP, som vil betale en sum svarende til 25,7 mio. euro per 31. december 2018. Beløbet skal dog justeres for nettoprovenuer modtaget i januar 2019, udlodninger, kapitalkald og valutakurser.



- Bestyrelsen vil tage skridt til at udlodde provenuet efter gennemførelsen af salget. Udlodningen forventes at ske gennem et ekstraordinært udbytte efterfulgt af en likvidation af selskabet, oplyses det i meddelelsen.



Scandinavian Private Equity vurderer, at der baseret på de nuværende valutakurser og efter afholdte omkostninger kan blive tale om en udlodning på kr. 3.750 per aktie, og det ventes at processen er gennemført inden for seks måneder.



Ender det med en udlodning i det angivne leje, vil Scandinavian Private Equity have udloddet samlet set 27.150 kr. per aktie siden 2014.



Den 23. maj løftede Scandinavian Private Equity sløret for de forhandlinger, som nu har resulteret i en salgsaftale.



Scandinavian Private Equity ændrede i 2013 sin investeringsstrategi og har siden udloddet mest muligt af sin likviditet under hensyntagen til de udestående investeringstilsagn.



Ved den lejlighed tilkendegav selskabets bestyrelse også, at udlodningerne måtte forventes at reducere investeringskapaciteten i en sådan grad, at det ville ende med en afvikling af selskabet.



