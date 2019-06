Relateret indhold Aktieordbog

En ugunstig udvikling på det estiske marked har medvirket til, at Harboes Bryggeri må nedskrive værdien af sin estiske bryggerivirksomhed AS Viru Õlu med 11,5 mio. kr.



Det medfører en nedjustering af forventningerne til resultatet før skat i det skæve regnskabsår 2018/10, oplyser bryggeriet i en meddelelse til fondsbørsen.



Bryggeriet ser nu et underskud på 10 mio. kr. mod et overskud på 0-10 mio. kr. tidligere. Samtidig præciserer bryggeriet sine forventninger til driftsoverskuddet (EBITDA), hvor der nu ventes 105,5 mio. kr. mod før 100-110 mio. kr.



Den estiske bryggerivirksomhed har igennem de seneste år leveret negative resultater, og afdelingen har blandt andet været ramt af højere afgifter på øl samt faldende afsætning på de lokale markeder, skriver selskabet.



Aktien handles tirsdag eftermiddag 2,2 pct. lavere i 80,20 kr.



Harboe offentliggør den fulde årsrapport for 2018/19 25. juni 2019, hvor koncernen vil offentliggøre forventninger til 2019/20.



/ritzau/FINANS