Møbelfirma kan få millionbod for at gemme 385.000 kunders data

De tre møbelkæder Ilva, IDEmøbler og IDdesign har brudt datareglerne for op mod 385.000 kunder, fordi de opbevarede personoplysninger i for lang tid.



Det vurderer Datatilsynet, der på den baggrund har politianmeldt selskabet IDdesign, der er hovedselskab for de tre møbelkæder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Datatilsynet.



Tilsynet har derfor indstillet til politiet, at de tre selskaber får en bøde på 1,5 millioner kroner for brud på databeskyttelsesforordningen, GDPR.



Det er oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mail og købshistorik, som nogle af møbelkædernes butikker har ligget inde med i for lang tid, fordi de har brugt et ældre system.



Ifølge Datatilsynet har IDdesign ikke forholdt sig til, hvornår personoplysninger ikke længere er nødvendige at have liggende. Der var heller ikke sat frister for, hvornår dataene skulle slettes.



It-direktør hos IDdesign Martin Krogh fortæller, at selskabet nu har strammet sine procedurer.



"Vi må erkende, at vi ikke har fået slettet de data til tiden. Op til ikrafttræden af de nye dataregler var vi mange systemer igennem. Det omtalte system er opdateret, så alle data er slettet i forbindelse med sagen," siger han til erhvervsmediet Finans.



"På den ene side skal vi rent lovgivningsmæssigt gemme materiale for at leve op til regnskabsregler, og de skal så, i takt med at årene går, slettes. Den funktionalitet var i forbindelse med kontrollen ikke indbygget i det gamle system. Det er den så nu," siger han.



IDdesign, IDEmøbler og Ilva har samlet 71 møbelhuse og en årlig omsætning på 2,2 milliarder kroner.



IDEmøbler og Ilva vil snart blive slået sammen og fortsætte med navnet Ilva. Det sker som en konsekvens af en årrække med millionunderskud.



IDdesign er ejet af erhvervsmanden Lars Larsen, der har opbygget en milliardformue gennem Jysk og er blandt landets rigeste.



