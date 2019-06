Svindelanklaget oliedirektør er nu skibsmægler i Tyskland

Opdateret kl. 14.22 - Den tidligere OW Bunker-direktør Lars Møller, der anklages for sin rolle i koncernens kollaps, ernærer sig nu som skibsmægler i Tyskland.



Det siger den 45-årige eksdirektør, da han tirsdag afgiver forklaring om sine personlige forhold i ankesagen mod ham ved Vestre Landsret i Viborg.



"Jeg er skibsmægler hos et tysk selskab. Det vil sige, at jeg for eksempel bliver hyret af et selskab til at finde et skib, der kan fragte en olielast mellem punkt A og punkt B," fortæller Lars Møller.



For et år siden blev han ved Retten i Aalborg idømt halvandet års fængsel for at have påført OW Bunker-koncernen et tab på over en halv milliard kroner.



Han blev også frakendt retten til at deltage i ledelsen af et selskab uden at hæfte personligt.



Retten fandt, at han som direktør for OW Bunker-datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore var gået langt ud over sine beføjelser og havde bevilget alt for store kreditter til en af selskabets kunder, Tankoil.



På et tidspunkt skyldte Tankoil op mod en milliard kroner til OW Bunker. Da Tankoil ikke kunne betale, trak det tæppet væk under den nordjyske koncern.



Med det resultat at OW Bunker med hovedkvarter i Nørresundby kollapsede og erklærede sig konkurs 7. november 2014.



Lars Møller ankede byrettens dom til frifindelse, og nu behandler landsretten sagen.



Han har i retten gjort gældende, at der - modsat hvad Bagmandspolitiet påstår - ikke var noget loft over, hvor store kreditter han måtte bevilge.



Desuden vidste koncernledelsen i Nørresundby godt, hvordan det stod til, hævder han.



Mens den tidligere direktør går efter at blive frifundet, ønsker anklagerne at få skærpet straffen.



De vil have Lars Møller dømt for mandatsvig af særlig grov karakter, og i byretten lød kravet på mindst fem års ubetinget fængsel.



Tirsdag eftermiddag er det tid til de afsluttende bemærkninger fra anklagere og forsvarere.



Det er endnu uvist, hvornår der falder dom.



/ritzau/