Sportsnedtur for kapitalfond: Underskuddet er tæt på tredoblet på ét år i dansk fodboldshop

Efter en årrække med et større vækstridt kommer den hurtigt voksende danske webshop Unisport, der har bygget sin forretning op om at sælge fodboldgrej og sportstøj på nettet, for andet år i træk ud af et regnskabsår med røde tal på bundlinjen.



Det viser et nyt regnskab for sportsbutikken, der i 2015 blev opkøbt af kapitalfonden Nordic Capital.



Unisport Holding, der er moderselskabet bag onlinebutikken, havde i 2017 et underskud på 5,8 mio. kr., men i det nye årsregnskab for 2018 er underskuddet næsten tredoblet, så bundlinjen nu viser et minus på 14,7 mio. kr.



Selskabet forventede ifølge 2017-regnskabet en vækst i både omsætningen og resultatet for 2018, men ledelsen betegner alligevel resultatet som tilfredsstillende, fordi det har kostet penge for Unisport at investere i at vokse internationalt.



Konkurrenterne har det svært



Resultatet kommer kort efter, at konkurrenten Sportmaster, som også ejes af Nordic Capital, kom ud af 2018 med et underskud på 115 mio. kr. før skat.



Som en konsekvens af resultatet måtte kapitalfonden, der er den næststørste i Norden, skyde et større kontant milliontilskud ind i Sportsmaster, der samtidig fik eftergivet en bankgæld på mere end 100 mio. kr.



Men hvor Sportsmaster, der har 92 fysiske butikker rundt om i landet, sidste år nåede en omsætning på 1,1 mia. kr., er der endnu et stykke vej for Unisport, før onlinebutikken når op på højde med konkurrenten.



Unisports omsætning lød således på 369 mio. kr. sidste år.



I modsætning til udviklingen på bundlinjen, der er blevet forværret de seneste år, er Unisports toplinje dog vokset med 122 mio. kr. set over de seneste fire år.



Ifølge årsregnskabet er det særligt Unisports satsning på at vokse internationalt, som har kostet på bundlinjen. I Norge og Sverige har selskabet tabt penge på valutaudsving, og samtidig har Unisport brugt 4 mio. kr. på at flytte sit varelager.



Bragede frem for få år siden



Det fremgår også af regnskabet, at Unisport har oplevet en nedgang på driftsindtjeningen før skat og afskrivninger (ebitda). I 2018 lød fodboldforretningens ebitda på minus 4,5 mio. kr. mod plus 3,3 mio. kr. året før.



Selskabet, der blev stiftet i 1995 med en enkelt fysisk butik i København, voksede for få år siden markant på både omsætningen og bundlinjen.



Som Børsen tidligere har skrevet, havde wepshoppen fra 2012 til 2016 et samlet overskud på mere end 42 mio. kr.



I januar sidste år stoppede Unisports dengang 31-årige direktør Filip Domagala efter mere end ti år som topchef for at blive selskabets bestyrelsesformand.



Han fortalte i samme ombæring til Børsen, at planen for Unisport var, at fodboldshoppen skulle blive endnu større og måske udvide forretningen til flere lande.



"Potentielt kunne vi godt kigge på nogle opkøbsmuligheder og vækste derigennem," sagde Filip Domagala.