Familieejet boligkæde taber millioner: Får det værste regnskab siden 2011

Den danske boligkæde Sinnerup, der forhandler møbler, tøj og boligtilbehør, har på få år vendt tilbagevendende overskud til et større millionunderskud.



Kæden kommer ifølge et nyt årsregnskab ud af 2018 med et underskud på knap 9 mio. kr. Det er det dårligste resultat for kæden siden 2011 og en klar forværring af resultatet for 2017, der landede på minus en halv mio. kr.



Det er ikke mange år siden, at regnskaberne i den familieejede boligkæde så helt anderledes ud. I 2015 viste resultatet eksempelvis et overskud på 3,8 mio. kr. og året før på 6,7 mio. kr.



Ifølge ledelsen har 2018 været "et tungt investeringsår" for Sinnerup, der har 11 bolighuse rundt om i Danmark og to butikker i Tyskland tæt på den dansk-tyske grænse.



I ledelsesberetningen lyder det, at Sinnerup har haft "fokus på at flytte virksomheden

fra den traditionelle detailhandel til at blive oplevelseshuse."



"Ledelsen har i forhold til den tid, vi lever i med stigende internethandel samt stor uro i den traditionelle detailhandel, valgt at satse på et re-design af Sinnerup. Det betyder, at alt har været rusket og analyseret, og der er investeret store summer i nyt layout samt produktudvikling," skriver Sinnerup i regnskabet.



Forventer fremgang



Mens kæden kæmper med stigende konkurrence fra nethandel og et presset detailmarked, er kædens egenkapital samtidig skrumpet fra 48,6 mio. kr. i 2017 til 39,9 mio. kr. i 2018.



På trods af det seneste milliontab forventer Sinnerup, at kæden i 2019 vil "se de begyndende resultater" af sidste års investeringer "i takt med, at de nye tiltag begynder at virke."



Boligkæden er ejet af Sinnerup-familien og har Lars Sinnerup som adm. direktør. Topchefen er anden generation i selskabet.



Ejerfamilien bag kæden kommer også ud af 2018 med et underskud i deres personlige holdingselskab. Her viser regnskabet et minus på 4,8 mio. kr. mod et underskud på 16,5 mio. kr. året før. Resultatet er ifølge regnskabet utilfredsstillende.



Kæden ejer udover bolighusene også tøjmærkerne Créton og OPM.