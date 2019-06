Arkil: Sidste dag på børsen den 2 juli

Relateret indhold Aktieordbog

Arkil Holdings B-aktie vil have sin sidste handelsdag på børsen i København den 2. juli 2019.



Det oplyser selskabet fredag aften.



- Derefter er Arkil Holding A/S' B-aktier slettet fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S, hedder det.



Afnoteringen sker, efter J2A Holding tirsdag besluttede sig for at tvangsindløse de resterende aktionærer i Arkil Holding, da J2A på daværende tidspunkt ejede 94,50 pct. af aktierne og 97,48 pct. af stemmerne i koncernen efter gennemførelsen af selskabets tilbud på Arkils aktier.



J2A Holding, der er ejet fuld ud af Arkil Holdings administrerende direktør, Jesper Arkil, og Jens Skjøt-Arkil, som er direktør for forretningsudvikling i koncernen, tilbød i april 1550 kr. per B-aktie i Arkil Holding.



