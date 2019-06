Novozymes-boss om ny nedjustering: "Vi kan ikke gøre noget"

Novozymes har i årets første fem måneder været udfordret af vejret i det amerikanske midtvesten, mens også bioenergiforretningen i USA har været udfordret.Det fortæller topchef Peder Holk, efter at selskabet torsdag aften meddelte, at det atter sænker forventningerne til væksten for året. Nedjusteringen er den anden inden for kort tid."Både april og maj har været langt bedre, end vi så i første kvartal, men der er dog fortsat ting - specielt i USA, hvor der først var en hel masse problemer omkring vores bioenergikunder og stivelseskunder i slutningen af første kvartal, som fik os til at tage toppen af af vores guidance, og nogle af de problemer er fortsat ind i april og maj." "Det står også klart nu, at såningen af majs og sojabønner i USA er kraftigt forsinket, og vi tror også, det kommer til at påvirke vores salg i de forretninger. På et normalt år ville man på nuværende tidspunkt have sået næsten al majsen i USA, men i øjeblikket ligger man på cirka totredjedele sået, så man er langt, langt bagefter," siger Peder Holk.Han forklarer, at såningen af majs kun kan foregå inden for et særligt vindue af tid."Majs dyrkes på antallet af døgn, så hvis ikke man kan få sået majs inden for de vinduer, man nu har, så lader man være med at så, og vi begynder man også at se, at majs-priserne på future-kontrakter stiger, og det kommer også til at påvirke vores kunder. Så det tager vi ind nu," forklarer han.Han fortæller desuden, at det "afgjort" er den amerikanske bioenergi- og landbrugsforretning, som trækker Novozymes ned, hvis man ser på selskabets nuværende forventninger til hele året sammenholdt med selskabets planer ved årets begyndelse.Og i forhold til vejret er der ikke meget at stille op."Vi kan ikke gøre noget. Vi forventer, at de ethanol-volumener, som ikke er blevet produceret indtil videre på grund af helt umulig logistik, fordi det hele var oversvømmet, over til at majspriserne nu er på vej opad, som generer nogle af vores kunder, det tror vi ikke, vi indhenter i resten af året," siger Peder Holk.Derudover er der også en række af Novozymes' udviklingsmarkeder, hvor man ikke ser den forventede forbedring."Det er specielt i Mellemøsten, som bare er et rigtig kedeligt sted, og Nordafrika er gået i stå. Det var også et sted, hvor vi havde regnet med, at tingene gik en lille smule bedre i andet kvartal, men vi kan se, at de faktisk er blevet værre. Så det er også en del af det," siger Peder Holk.Novozymes regner nu med en organisk salgsvækst på 1-3 pct. i 2019 mod senest 3-5 pct. Udsigten for væksten i koncernens årsresultat sættes også ned til 3-8 pct. sammenlignet med 5-10 pct. ved udgangen af april .