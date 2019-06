Fransk Novo-konkurrent skifter topchef

Det franske medicinalselskab Sanofi meddeler fredag morgen, at Paul Hudson erstatter Olivier Brandicourt som administrerende direktør, efter at Olivier Brandicourt har besluttet at gå på pension.



Det fremgår af en pressemeddelelse.



Torsdag pegede en enstemmig bestyrelse på Paul Hudson som ny topchef for medicinalselskabet, og han tiltræder jobbet 1. september, lyder det i meddelelsen.



- Vi er meget glade for, at Paul Hudson har sagt ja til at blive en del af Sanofi. Hans kompetencer og erfaringer giver ham alle de aktiver, som han har brug for til at accelerere vækst og lede gruppens tilpasning til nye strategiske udfordringer, specielt inden for områderne forskning og udvikling og digitalt, siger Serge Weinberg, der er bestyrelselsesformand i Sanofi.



Paul Hudson er 51 år og har 28 års erfaring fra branchen. Han har tidligere arbejdet i selskaber som Schering-Plough, Astrazeneca og Novartis.