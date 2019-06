Novozymes nedjusterer igen - fortsat svagt salg

Relateret indhold Aktieordbog

Det er endnu ikke to måneder siden, at Novozymes i slutningen af april i forbindelse med sit regnskab for første kvartal sænkede forventningerne til den organiske vækst, men allerede igen her i starten af juni bliver prognosen yderligere reduceret, ligesom indtjeningsprognosen sættes ned.



Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse fra Novozymes torsdag aften.



Novozymes regner nu med en organisk salgsvækst på 1 til 3 pct. i 2019 mod senest 3 til 5 pct. I danske kroner ses væksten lande "cirka 1 pct.point højere".



Desuden ses overskudsgraden nu i intervallet 28 til 29 pct. mod førhen 29 til 30 pct. Udsigten for væksten i koncernens årsresultat sættes også ned til 3 til 8 pct. sammenlignet med 5 til 10 pct. ved udgangen af april.



Novozymes begrunder de ringere udsigter med, at selskabet i årets første fem måneder har registreret en samlet organisk vækst på minus 2 pct. Det er ganske vist en forbedring fra et minus på 4 pct. efter årets første tre måneder, men det dækker over en fortsat svag udviking især i maj med "modvind på markederne", oplyses det.



Her peger koncernen på dårlige vejrforhold i det amerikanske midtvest, der påvirker efterspørgslen, ligesom bioenergiforretningen i USA ikke oplever den ventede "genopretning", og samtidig har efterspørgslen på nogle vækstmarkeder været svag.



- Selv om vi stadig forventer et solidt opsving i salget for resten af året drevet af nye, innovative løsninger, kan dette ikke opveje svagheden i nogle af vores forretningsområder, herunder især de landbrugs- og energirelaterede aktiviteter. Vi har fokus på at udnytte vores fulde potentiale, og vi vil give yderligere information omkring dette på vores kommende Capital Market Day den 17. juni, udtaler Peder Holk Nielsen, administrerende direktør i Novozymes, i meddelelsen.



I forbindelse med Novozymes profit warning justerer koncernen også sine forventninger til nettoinvesteringerne før opkøb til et interval på 1,0 til 1,2 mia. kr. i 2019 mod tidligere 1,0 til 1,3 mia. kr., mens de frie pengestrømme, også før akkvisitioner, ses ende i 1,9 til 2,3 mia. kr. mod 2,0 til 2,4 mia. kr.



Med den sænkede prognose ser Novozymes nu også et lavere afkast på den investerede kapital på omkring 23 pct. mod senest omkring 24 pct.



I forbindelse med regnskabet for første kvartal sænkede Novozymes den 24. april også sine vækstforventninger. Som konsekvens af den svage start på året blev guidance for årets organiske vækst dengang sænket til 3 til 5 pct. fra tidligere 3 til 6 pct. I danske kroner var forventningerne en vækst på 4 til 6 pct.



I april fastholdt Novozymes de øvrige forventninger, herunder en målet om en overskudsgrad, målt på EBIT, på 29 til 30 pct. og en resultatvækst på 5 til 10 pct.



/ritzau/FINANS