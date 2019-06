Simcorp køber AIM Holding for 60 mio. euro

Simcorp har købt selskabet AIM Holding for 60 mio. euro, svarende til 448,1 mio. kr. Det oplyser softwareselskabet torsdag morgen i en meddelelse til fondsbøren.



Opkøbet ventes i år at øge Simcorps omsætning med omkring 2 pct. og have en negativ indflydelse på EBIT-margin på grund af en lavere rentabilitet.



Derfor justerer Simcorp sine forventninger til 2019. Der ventes nu en vækst i omsætningen målt i lokal valuta på 10 til 15 pct. mod tidligere 8 til 13 pct.



Der ventes nu en EBIT-margin målt i lokal valuta på 24,5 til 27,5 pct. Tidligere var forventningen en margin på 25,5 til 28,5 pct.