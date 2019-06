Vestas underskriver hensigtserklæring med Rusnano om russisk marked

Relateret indhold Artikler

Vestas har underskrevet en hensigtserklæring med Rusnano for at styrke selskabernes position på det voksende russiske marked.



Den danske vindmølleproducent vil styrke sin lokale forsyningskæde og vil overveje at bruge teknologi fra Rusnano-selskaber, fremgår det af en meddelelse.



"Vi fortsætter med at styrke vores ledende position i Rusland sammen med Rusnano, og dagens hensigtserklæring understreger vores langsigtede forpligtelse til at lede omstillingen til bæredygtig energi i Rusland."



"Hensigtserklæringen anskueliggør ydermere, hvordan Vestas arbejder sammen med partnere som Rusnano for at udvikle løsninger, som gavner lokale samfund gennem investeringer og job, mens det også driver den grønne energiomstilling," siger Anders Runevad, administrerende direktør i Vestas, i meddelelsen.



I juni 2017 blev Vestas udpeget som foretrukken leverandør af finske Fortum og den russiske partner Rusnano af op til 1000 megawatt (MW) i landet, hvoraf der er offentliggjort ordrer på omkring 350 MW. Siden har Vestas fortalt, at der planlægges at etablere produktionsfaciliteter i landet.



/ritzau/FINANS