Pengemaskinen er gået i stå: Jensens Bøfhus-rival med det dårligste resultat i ti år

Krisen i den sønderjyske buffetkæde Restaurant Flammen, der er ejet af Rosenfeldt Sunddal-familien, er forværret.



Kæden har på få år forvandlet rekordregnskaber og et markant vækstridt til et beskedent overskud og det dårligste resultat på bundlinjen siden kædens første regnskab i 2009/10.



Den familieejede virksomhed, der sælger kød ad libitum i 15 restauranter rundt om i landet, kommer ud af 2018 med et overskud på blot 1,5 mio. kr. efter skat mod 14,5 mio. kr. året før.



Det viser et netop offentliggjort regnskab.



Resultatet er dermed på kun et år faldet med næsten 90 pct. og er langt fra rekordåret 2016, hvor kæden gav et overskud på 32,5 mio. kr. Samtidig er bruttofortjenesten faldet fra 110 mio. kr. i 2017 til 97,3 mio. kr.



Droppede salgsplaner



Resultatet kommer efter en årrække, hvor Restaurant Flammen har ekspanderet kraftigt og sat konkurrenter som kriseramte Jensen's Bøfhus og den amerikanske buffetkæde Bone's til vægs med overskud efter overskud.



På toppen i 2016 overvejede ejerfamilien at sælge selskabet og havde samtidig en strategi om at nå op på 40 restauranter på fem år i Tyskland.



Siden droppede familien bag salgsplanerne, og kædens ene restaurant i den tyske storby Hamburg, der har krævet en tocifret millioninvestering, har ifølge det nye regnskab stadig driftsunderskud.



Fyring koster for Flammen



Sidste efterår fyrede kæden pludseligt den daværende direktør Elias Tychsen, der er uddannet maskinmester og er barndomsven med Martin Rosenfeldt-Sunddal, der sammen med sin søster Kristina og sine forældre, Ketty og Flemming, stiftede Flammen i 2009.



Men fyringen af Elias Tychsen, der blev den øverste chef i 2013, har tilsyneladende kostet for selskabet. I hvert fald skriver Flammen i regnskabet, at resultatet er "væsentligt påvirket af omkostninger til bl.a. afskedigelse af direktør."



Selskabet nævner også en ekstraordinær varm sommer, underskud i den tyske restaurant og en række ikke nærmere definerede "initiativer, der ikke gik som forventet," som forklaringen på, at resultatet er blevet markant forværret.



Blandt buffetkædens nye initiativer i løbet af 2018 er bl.a. en satsning på at sælge brunch og take away i samtlige restauranter.



Selvom satsningerne tilsyneladende endnu ikke er kommet op at flyve, har selskabet ifølge regnskabet "store forventninger" til de nye planer. Ledelsen forventer, at resultatet i 2019 bliver fordoblet i forhold til overskuddet i 2018.



Slut med millionudbytte



Børsen har uden held forsøgt at få en kommentar til regnskabet fra medstifter Martin Rosenfeldt Sunddal, der er medejer og familiens talsmand. Heller ikke den tidligere kædedirektør for Ilva, Piet Klein, der blev udpeget som den nye direktør i marts i år, er vendt tilbage på Børsens henvendelser.



Det nye regnskab viser samtidig, at familien bag kæden ikke hiver penge ud af Flammen i år. Ejerne har ellers to år i træk hevet tocifrede millionbeløb ud af selskabet i udbytte.



Buffetkæden, der sælger alt fra kængurukød til kalveculotte, og ifølge restauranten altid har mindst 15 forskellige slags kød i buffeten, meldte tidligere i år ud, at kæden jagtede en ny placering til den tyske restaurant, der ifølge medstifter Kristina Rosenfeldt Sunddal ligger for langt fra Hamburg centrum.



I den forbindelse sagde Piet Klein, at hans største opgave som kædens nye direktør bliver at få den tyske satsning til at lykkes.



"Vi skal have flere restauranter i Tyskland, og jeg har drevet kæder med fokus på ekspansion i mange år," sagde Piet Klein til Børsen i slutningen af marts.



Børsen arbejder fortsat på at få en kommentar fra Piet Klein og Martin Rosenfeldt Sunddal.