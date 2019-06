Anne Black vinder kopisag mod Netto og Kenneth Plummer: Skal betale 1,5 mio. kr. i erstatning

Det var en krænkelse af keramiker Anne Blacks ophavsrettigheder, da Netto og firmaet Ronald i 2016 solgte en vase, en krukke og en urtepotte, der til forveksling lignede hendes produkter.



Netto og Ronald, der har tidligere DR-direktør Kenneth Plummer i spidsen, er blevet dømt til at betale 1,5 millioner kroner i erstatning.



Det har Sø- og Handelsretten afgjort, skriver Berlingske.



- Dommen er en kæmpe oprejsning til Anne Black. Det er en af de allerstørste erstatninger, som er blevet tilkendt en dansk designvirksomhed for krænkelse af deres design i Danmark, skriver keramikerens advokat, Johan Løje, til Berlingske.



- Dommen viser, hvor skadeligt det kan være for en dansk designvirksomhed at blive plagieret af danske handelshuse og supermarkedskæder, og den sætter en ny standard for tilkendelse af erstatning i disse sager, skriver han.



Anne Black havde stævnet Netto og Ronald for tre millioner kroner i 2016. Ronald tilbød kort før jul et forlig på en million kroner, men sagen endte i retten.



Netto og Ronald forbydes desuden at sælge og markedsføre de tre produkter. De skal ud over de 1,5 millioner kroner betale sagens omkostninger.



De to virksomheder har 14 dage til at anke afgørelsen.



/ritzau/