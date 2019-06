Coloplast bekræfter rygter i markedet: Overvejer stort frasalg

Coloplast er ved at overveje et salg af sin urologiforretning. Det skriver Bloomberg, der har oplysningerne fra kilder med indblik i sagen. Coloplast bekræfter.



"Coloplast skal hermed bekræfte, at selskabet foretager en ubetinget strategisk gennemgang af Urologiforretningen. Yderligere oplysninger vil tilgå markedet, når de foreligger," skriver Coloplast i en meddelelse til fondsbørsen.



Ifølge kilderne får Coloplast bistand fra en finansiel rådgiver vedrørende salget af forretningen. Salgsprisen vurderes at overstige 1 mia. dollar, eller over 6,6 mia. kr.



Netop urologiforretningen har kostet Coloplast dyrt i de senere år, hvor der indgået forlig med tusindvis af amerikanske kvinder, der hævdede, at selskabets underlivsnet gav skader.



I alt er flere end 95 pct. af sagerne lukket i forlig, hvilket har kostet Coloplast knap 5 mia. kr. I alt har Coloplast hensat 5,25 mia. kr. inklusive juridiske omkostninger til sagerne. Hertil kommer, at selskabets forsikring dækker 0,5 mia. kr.



Aktien i Coloplast falder med 1,5 pct. på en rød markedsdag.



/ritzau/FINANS