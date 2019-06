Siemens Gamesa løber ikke overraskende med stor ordre i Taiwan

Relateret indhold Artikler

Den tysk-spanske vindmøllefabrikant Siemens Gamesa har fået en ordre fra Taiwan med en samlet kapacitet på 640 megawatt (MW), fremgår det af en meddelelse fra i fredags.



Ordren vedrører levering af 80 møller af typen SG 8.0-167 DD. De er blevet bestilt af det tyske selskab wpd, der er udvikler af havvindmølleparken Yunlin, som kommer til at ligge omkring seks kilometer fra kysten i Taiwanstrædet.



At det er Siemens Gamesa, der løber med ordren, kommer ikke helt uventet, da selskabet før har været udpeget som foretrukken leverandør af møllerne til projektet.



Sammen med ordren har Simens Gamesa fået en 15-årig serviceaftale. Ifølge meddelelsen fra selskabet ventes konstruktionen af parken at finde sted i 2019, mens installation og idriftsættelse af møllerne ventes at finde sted fra 2020 og fremefter.



Markedet i Taiwan spås et stort potentiale de kommende år, efter at landet har tildelt rettigheder til nettilslutning af havvindenergi. Blandt andet har danske Ørsted vundet retten til at tilslutte 900 MW havvind til elnettet i Taiwan.



/ritzau/FINANS