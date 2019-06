Lego-konkurrent ryger ud af S&P 500

Den amerikanske legetøjsproducent Mattel, som konkurrer med danske Lego om børnenes gunst, ryger fra 7. juni ud af S&P 500-indekset, hvor aktien i Mattel erstattes med aktien i Bemis.



"Mattel er rangeret i bunden af S&P 500 og har en markedsværdi, der er mere repræsentativ for området for midcap-selskaber," hedder det i en melding fra S&P Dow Jones Indicies.



Aktien i Mattel, der i stedet indlemmes i S&P 400 Midcap, er i 2019 faldet med 3,4 pct., men mistede 35 pct. i 2018.



Mattel, der er kendt for Barbie-dukken og Hot Wheels, har blandt andet været ramt på salget af konkursen i legetøjskæden Toys'R'us sidste år, og i juli annoncerede koncernen en fyringsrunde af 2200 medarbejdere.



Bemis producerer blandt andet plastikemballage til fødevarer, medicin og personlig pleje. Bemis er i færd med at gennemføre en sammenlægning med Amcor med det fortsættende navn Amcor med en notering på børsen i New York.



/ritzau/FINANS