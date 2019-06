Volkswagen holder fast i børsnotering af lastbilforretning

Relateret indhold Artikler

Den tyske bilkoncern Volkswagen vil trods usikkerheden fra handelskrigen fortsat børsnotere sin lastbilforretning Traton SE separat med en dobbeltnotering i både Tyskland og Sverige.



Det skriver Bloomberg News.



"Børsnoteringen vil lægge grunden for Tratons fortsatte vækst ved at give os udviddet entreprenøriel fleksibilitet og adgang til kapitalmarkederne," udtaler chefen for området, Andreas Renschler, i en meddelelse.



Et spin-off af Traton ventes at ske inden sommerferien, fremgår det.



Traton SE ejer de to kendte lastbilvaremærker MAN og Scania AB, og en børsnotering kan prissætte forretningen til op mod 16 mia. euro, vurderer finanshuset Jefferies ifølge Bloomberg News.



Det ventes, at Volkswagen i forbindelse med børsnoteringen vil sælge så meget som 25 pct. af aktierne i Traton SE, men kilder med kendskab til sagen oplyser dog, at det kan blive så lidt som 10 til 15 pct. For at blive noteret på børsen i Frankfurt, skal der være 10 pct. i free flow.



/ritzau/FINANS