Krisen tager til: B&O nedjusterer igen markant

(Opdateret 22.20) Kunderne svigter den danske elektronikproducent Bang & Olufsen, der endnu engang nedjusterer sine finansielle forventninger kraftigt.



Selskabet forventninger til årets omsætning forventes nu at dykke med 13-14 pct. mod 10 pct. lavere tidligere.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen mandag aften, og den sætter en tyk streg under, at selskabet befinder sig i en kritisk situation:



Det er således tredje gang på blot et halvt år, at B&O bliver tvunget ud i en nedjustering.



B&O's topchef siden 2016, Henrik Clausen, forklarer nedjusteringen med, at omsætningen i fjerde kvartal blev lavere end forventet på grund af et svagere salg i Europa.



"Vi er meget skuffede"



Som konsekvens af den lavere end forventede omsætning i fjerde kvartal er forventningerne til ebit-margin og frie pengestrømme også påvirket negativt. Ebit-marginen forventes at blive på 2-3 pct., mod en tidligere udmeldt margin på ca. 4-5 pct.



Henrik Clausen udtaler i en meddelelse:



"Det er klart, at vores økonomiske resultater i år ikke har været tilfredsstillende, og vi er meget skuffede over udviklingen. Vi vidste, at fjerde kvartal ville være udfordrende, og at især salget af TV til vores forhandlere ville være forbundet med en betydelig usikkerhed. Desværre har TV-salget i vores europæiske monobrand-netværk ikke normaliseret sig, som vi ellers forventede," siger Henrik Clausen, der præsenterer årsregnskab den 11. juli.



Henrik Clausen forventer dog, fremgår det af meddelelsen, at B&O får lønsomt vækst i det regnskabsår, der netop er taget hul på.



Tredje skuffelse



Tilbage står imidlertid en topchef, der i løbet af de seneste seks måneder har måttet skuffe sine investorer med i alt tre markante nedjusteringer, der har mere end halveret aktiens værdi.



Den seneste nedjustering - før den mandag aften - kom den 26. marts og sendte aktien til bunds med et fald på over 26 pct.



Og spørgsmålet er så, hvordan aktionærerne tager imod endnu en nedjustering, når markedet åbner tirsdag morgen.



I marts forsøgte Henrik Clausen at berolige omverdenen, og han sagde bl.a. til Børsen:



"Min kommentar er, at vi gør de rigtige ting, så det holder vi fast i. Vi bygger et salgs- og distributionsnetværk, som kan skabe den forretning, vi skal drive fremadrettet, så vores produkter kan ramme et kvalitetsnetværk," lød det fra Henrik Clausen.



Bestyrelsesformand har ingen kommentarer



Da avisen spurgte, om han følte sig fyringstruet på baggrund af de svigtende resultater, svarede han:



"Jeg forstår godt, hvad du siger. Men den er ikke længere. Vi har nogle fine stole i B&O, og der er et stykke arbejde, som der skal udføres, og det er mit fokus," sagde Henrik Clausen.



Bestyrelsesformanden, den tidligere Danske Bank-formand Ole Andersen, var i samme ombæring ude at frede Henrik Clausen og skrev til Børsen, at "bestyrelsen har tillid til selskabets CEO og den øvrige ledelse."



Børsen har mandag aften været i kontakt med Ole Andersen, men han har ikke nogen kommentarer og henviser i stedet til Bang & Olufsens kommunikationsafdeling.



Henrik Clausen kom til B&O i sommeren 2016, efter Tue Mantoni stoppede som adm. direktør.