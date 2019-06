Den tyske chipproducent Infineon har indgået aftale om køb af sin amerikanske branchefælle Cypress Semiconductor, i en handel der værdisætter Cypress til omkring 10 mia. dollar. Det skriver Bloomberg News.



Infineon tilbyder 23,85 dollar per aktie i Cypress svarende til en præmie på 46 pct. sammenlignet med den gennemsnitlige aktiekurs de seneste 30 dage. I forhold til slutkursen på Cypress på 17,82 dollar fredag er der tale om en præmie på knap 34 pct.



Opkøbet forhindrer ikke Infineon i at falde med 4,9 pct. mandag i et i øvrigt negativt marked.



/ritzau/FINANS