Løgismose Meyers giver kapitalfond hovedpine: Millionerne fosser ud

Madimperiet Løgismose Meyers fortsætter med at udfordre ejeren, den britiske kapitalfond IK Investment Partners, der kan se, at millionerne fortsætter med at fosse ud af sin snart fem år gamle investering.



Løgismose Meyers, der blandt andet sælger madvarer til detailhandlen og dagligt bespiser knap 30.000 virksomhedsansatte gennem forretningsbenet Meyers Kantiner, tabte i 2018 45 mio. kr. efter skat.



Det nye underskud kommer i kølvandet på en lang række skuffende år for den danske milliardvirksomhed.



De seneste fire år har Løgismose Meyers bøvlet med tocifrede millionunderskud, og akkumuleret har madkoncernen tabt 150 mio. kr. siden 2015.



Også toplinjen er en udfordring for selskabet. Denne har de seneste tre år stået bomstille, og i 2018 landede det samlede salg på 1087 mio. kr.



Ifølge Løgismose Meyers skyldes det nye milliontab af- og nedskrivningen, ligesom der fortsat er omkostninger til fusionen af de to selskaber samt udgifter til vækstinitiativer.



"Selskabets mange vækstinitiativer og forbedringstiltag medfører på mange områder opstartsomkostninger af både strukturel og operationel art," skriver Løgismose Meyers i regnskabet.



Børsen har forsøgt at få en kommentar fra IK Investment Partners, men uden held.



På trods af underskuddene er kapitalgrundlaget i Løgismose Meyers fortsat solidt. Egenkapitalen lyder nu på mere end 540 mio. kr., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 47,3 pct.



Svingdør på ledelsesgangene



Siden IK Investment Partners i 2014 købte og fusionerede de to fremadstormende madvirksomheder Løgismose og Meyers for samlet 800 mio. kr. har madimperiet mildest talt været et udfordrende bekendtskab for kapitalfonden.



Udover et udfordret salg og indtjening har IK Investment Partners bøvlet med adskillige udskiftninger på ledelsesgangene og i bestyrelsen.



I januar kom Jesper Uggerhøj til Løgismose Meyers som den tredje adm. direktør siden fusionen af de to selskaber. Bestyrelsen har også været en regulær svingdør med i alt fire forskellige formænd, hvoraf Per Harkjær er den seneste i rækken.



Løgismose Meyers, der beskæftiger mere end 1000 medarbejdere, har tre hovedområder, som består af en fødevareforretning, Meyers Kantiner samt Meyers Køkken.



Udover majoritetejeren IK Investment Partners er kendiskokken Claus Meyer fortsat medejer af virksomheden, og derudover har Løgismose Meyers også fonden Dansk Vækstkapital som aktionær.



Løgismose Meyers forventer salgsvækst i 2019, men madkoncernen vil dog være presset af højere udgifter til madvarer ligesom fortsatte vækstinitiativer vil presse indtjeningen, skriver selskabet i regnskabet.