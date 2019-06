Fransk konkurrent præsenterer succesrigt fase 3-studie med Darzalex-rival

Det franske medicinalselskab Sanofi har søndag præsenteret lovende data fra et fase 3-studie med sin lægemiddelkandidat Isatuximab, der er en potentiel konkurrent til Genmabs storsælgende kræftmiddel Darzalex. I et studie, hvor Isatuximab blev prøvet sammen med kræftmidlet Pomalidomid, også markedsført under navnet Pomalyst, og hormonpræparatet Dexamethason, forlængede kombinationen med Isatuximab den periode, hvor patienternes sygdom ikke blev forværret med fem måneder sammenlignet med de patienter, der alene fik Pomalidomid og Dexamethason.Resultaterne blev offentliggjort på årsmødet i American Society of Clinical Oncology i weekenden.Sanofi indsendte registreringsansøgning for Isatuximab i både Europa og i USA i andet kvartal i år.