Leverpostejgigant nærmer sig milliardmål

Kun godt 85 mio. kr. mangler der førend adm. direktør i fødevaregiganten Stryhns, Kristian Kornerup Jensen, kan vinge et ambitiøst vækstmål af.



For fem år siden lancerede han nemlig et nyt pejlemærke: Omsætningen i leverpostejgiganten...