Relateret indhold Aktieordbog

Glunz & Jensen har fundet sin nye topchef. Det bliver 45-årige Martin Overgaard Hansen, der senest den 1. september vil sætte sig for bordenden i direktionslokalet.



Det oplyser Glunz & Jensen i en meddelelse til fondsbørsen onsdag aften.



- Martin har med succes drevet virksomheder gennem kundefokus, smidig udvikling og slank drift, og vi ser frem til at accelerere den udvikling, vi har haft de seneste år, med Martin i spidsen for Glunz & Jensen, udtaler bestyrelsesformand Carsten Knudsen i meddelelsen.



Martin Overgaard Hansen har arbejdet i Danmark, USA, Polen og Italien, og han er for tiden CEO i Andritz Feed & Biofuel.



/ritzau/FINANS