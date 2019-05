Den danske vindmølleproducent Vestas har tirsdag aften sikret sig en ordre i Brasilien på 147 megawatt (MW).



Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Ordregiver er EDF Renewables i Brasilien og vedrører vindfarmen Folha Larga i Campo Formoso i delstaten Bahia.



I alt skal Vestas levere 35 styk V150-4,2 MW-turbiner, og nacellerne skal produceres på Vestas' lokale fabrik Ceará, mens vinger og tårne fremstilles af lokale partnere.



Vestas har ifølge oplysningerne nu sikret sig ordrer for 950 megawatt i Brasilien siden oktober 2018, da koncernen annoncerede sine planer om at producere i Ceará.



- Dette projekter lægger til de mere end 1,5 gigawatt, vi allerede har installeret i landet, og det viser igen det stærke match mellem vores lokalt producerede V150-4.2 MW turbine i det brasilianske marked, siger Rogerio S. Zampronha, direktør for Vestas i Brasilien.



