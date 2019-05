MT Højgaard har stoppet blødningerne - første kvartal i plus

Eksklusivt for kunder

Det kriseramte byggeselskab MT Højgaard har fået stoppet blødningerne, og patienten er i bedring.



Første kvartals regnskab for MT Højgaard viser et overskud på 5 mio. kr. mod et underskud på 56 mio. kr. året før (begge målt på ebit, det vil sige driftsresultat...