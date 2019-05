Jeudan investerer over 500 mio kr i nye ejendomme

Ejendomsselskabet Jeudan har investeret 510 mio. kr. i en række ejendomme i København, efter at selskabet i en periode har været mindre aktiv med at købe ejendomme end normalt.



I alt har selskabet fået fem nye kontor- og boligejendomme ind i folden, og de er placeret på Amaliegade, Esplanaden, Nørre Voldgade og Gothersgade i København. Det oplyser selskabet tirsdag i en pressemeddelelse.



"Vi kan konstatere, at der i år er kommet lidt flere interessante ejendomme i udbud i Indre By - heriblandt disse ejendomme, der supplerer vores portefølje," siger Per W. Hallgren, der er administrerende direktør hos Jeudan, i meddelelsen.



"Vi ønsker i alle henseender langsigtede relationer. Så vi tilbyder vores kunder vilkår, der gør det nemt og smidigt for dem at flytte internt mellem vores ejendomme, hvis de får brug for at øge eller reducere deres lejemål. De nye køb bidrager til at øge kundernes mulighed for at finde de rette rammer i byen hos os - nu og på sigt," fortsætter direktøren.



I øjeblikket har Jeudan ejendomsinvesteringer for knap 25 mia. kr.



/ritzau/FINANS