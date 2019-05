Relateret indhold Tilføj søgeagent Nilfisk-Advance

Nilfisk ansætter Pierre Mikaelsson som ny direktør i selskabet med ansvar for produkter og services.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.



Pierre Mikaelsson kommer fra en stilling som CTO (Chief Technical Officer, red.) for Kuka Robotics China og har tidligere også været ansat i ABB i 15 år.



- Vi er meget glade for at byde Pierre Mikaelsson velkommen hos Nilfisk. Pierre har arbejdet med R&D (forskning og udvikling, red.) og produktstyring i næsten alle dele af verden og har succesfuldt opbygget og drevet R&D-afdelinger for nogle af verdens førende teknologiselskaber.



- Han har en solid erfaring, som jeg er sikker på vil gavne den fortsatte udvikling af vores stærke produktudviklingsorganisation i Nilfisk, siger Nilfisks administrerende direktør, Hans Henrik Lund, om ansættelsen.



Pierre Mikaelsson starter i jobbet 1. juni og erstatter Lars Gjødsbøl, som har besluttet at søge udfordringer uden for selskabet.



