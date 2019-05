Kriseramt vindmølleleverandør kan fortsætte leverancer til havpark

Den kriseramte tyske vindmølleleverandør Senvion kan fortsætte med at eksekvere på den aftale, den tidligere har indgået omkring levering af møller med en samlet kapacitet på 200 megawatt (MW) til havmølleparken Trianel Windkraftwerk Borkum II (TWB II) i den tyske del af Nordsøen. Det fremgår mandag af fælles meddelelse fra TWB II og Senvion, som i forvejen havde leveret 15 af de 32 møller til parken, før selskabets finansielle krisesituation bragte det på randen af konkurs og satte spørgsmålstegn ved muligheden for at fortsætte leverancerne."Vi ønsker at takke vores kunde for de konstruktive drøftelser. Det positive udfald sikrer fortsættelsen af et af vores vigtige havmølleprojekter under disse svære tider," siger Senvions administrerende direktør, Yves Rannou, i meddelelsen.Senvions aktie stiger mandag på børsen i Frankfurt med 3,9 pct. I år er aktien dog faldet hele 63 pct., i takt med at selskabets finansielle situation er blevet forværret./ritzau/FINANS