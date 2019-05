Entreprenør får ny direktør efter skuffende regnskab

Eksklusivt for kunder

Et af Nordens største byggeselskaber, Veidekke, skiller sig af med topchef igennem seks år, Arne Giske.



Veidekke, der årligt omsætter for 27 mia. kr. ejer bl.a. det danske selskab Hoffmann A/S.



Arne Giske stopper som koncerndirektør til september...