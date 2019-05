Boeings 737 MAX måske igen på vingerne i juni

De amerikanske luftfartsmyndigheder har over for FN's luftfartsagentur indikeret, at Boeings 737 MAX vil kunne gå på vingerne igen i USA allerede i slutningen af juni.



Det skriver Reuters på baggrund af tre unavngivne kilder.



Boeings 737 MAX fik tidligere i år flyveforbud både i USA og EU og en lang, lang række øvrige lande, efter at et fly af netop den type styrtede ned i Etiopien og alle ombordværende omkom. Styrtet skete mindre end et halvt år efter, at et tilsvarende fly styrtede ned i Indonesien og dræbte alle passagerer og besætningsmedlemmerne.



Oplysningerne fra de amerikanske myndigheder Federal Aviation Administration blev givet på et møde i Montreal i Canada torsdag, hvor FN's agentur - International Civil Aviation Organization's (ICAO) - holder til.



Boeing erkendte tidligere i denne uge fejl i den software, som piloter har brugt til at træne manøvreringen af 737 MAX-fly.



/ritzau/FINANS