HP bedre end ventet gennem andet kvartal

HP, der producerer hardware som printere og computere, har torsdag aften indsnævret sine forventninger i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for andet kvartal, som var bedre end ventet.



Aktien stiger 3,0 pct. i eftermarkedet.



Printerproducenten regner med helårsindtjening per aktie i intervallet 2,14 til 2,21 dollar mod tidligere 2,12 til 2,22 dollar, mens analytikerne på forkant havde regnet med 2,15 dollar. Dermed ligger de nye forventningers midtpunkt en tand over konsensus.



Selskabet fik i sit andet kvartal en omsætning på 14,04 mia. dollar mod ventede 13,94 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 53 cent per aktie mod konsensus på 51 cent, ifølge Bloomberg News.



Hewlett Packard Enterprise, der i sin tid blev udskilt fra HP, er også torsdag kommet med sit regnskab, som indeholdt en opjustering.



/ritzau/FINANS