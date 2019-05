Bilproducenten Tesla falder i det amerikanske formarked med 3,8 pct., hvilket vil være den syvende dag i træk med fald, hvis aktien ender dagen i rødt. Det sker efter knap så positive fremtidsudmeldinger fra to analytikere.



Det skriver Bloomberg News.



Gene Munster, som er medstifter af Loup Ventures, har skåret i sit estimat for bilproducentens årlige salg som følge af fortsatte handelsuroligheder mellem USA og Kina. Han venter, at selskabet sælger omkring 310.000 biler i 2019, hvor selskabet selv regner med minimum at sælge 360.000 enheder på verdensplan.



Det er blandt andet de mulige toldsatser, som Kina kan tilføre importerede Tesla-biler, der har fået analytikeren til at barberer i estimatet.



Teslas aktie er bakket med 27 pct. i den seneste måned, og Morgan Stanley-analytikeren Adam Jones sagde tidligere på ugen i følge Bloomberg News, at aktien i værste tilfælde kan komme helt ned på en kurs, der hedder 10 dollar. Aktien lukkede i onsdagens handel i 192,73 dollar.



Ifølge Gene Muster er der dog gode muligheder for, at Tesla vil overleve i det stigende marked for elbiler.



Den seneste kapitalindsprøjtning gør ifølge ham, at selskabet har tilstrækkelig med finansiel polstring til de næste to år, så længe leverancerne overstiger 300.000 elbiler om året frem til udgangen af 2020. Bliver salget lavere end det, så vil perioden med tilstrækkelig kapital dog blive afkortet, siger han.



/ritzau/FINANS