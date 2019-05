Danske Rederier hiver Torm-direktør ind som formand

Der var gang i en mindre rokade på generalforsamlingen hos brancheforeningen Danske Rederier, som blandt andet bød på udskiftning på de to formandsposter.



Det skriver Danske Rederier i en meddelelse.



Den nye bestyrelsesformand bliver administrerende direktør i Torm Jacob Meldgaard, som overtager posten efter Niels Smedegaard.



- Jeg er glad og stolt over at være blevet valgt til formand for Danske Rederier. Det er en ære og et privilegium at træde ind i rækken af dygtige folk, der har haft posten før mig, siger Jacob Meldgaard.



Også på posten som næstformand er der et nyt ansigt i form af Søren Toft, der er driftsdirektør og direktionsmedlem hos Mærsk. Han afløser vicedirektør i rederiet Claus V. Hemmingsen, som træder tilbage efter omtrent fire årtier i firmaet efter Mærsk udskilte sine olieaktiviteter.



/ritzau/FINANS