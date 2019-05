Medie: Fitness World måske på vej på fondsbørsen

Relateret indhold Artikler

Fitness World skal snart have nye ejere, da kapitalfonden FSN har indledt opgaven med at sælge sine aktier. En mulighed kan blive en børsnotering i København til efteråret.



Det erfarer Berlingske.



FSN overtog i 2015 Fitness World for 2,5 mia. kr. fra stifteren Henrik Rossing, der endnu ejer en mindre aktiepost i selskabet, og kapitalfonden har ifølge Berlingskes oplysninger hyret den amerikanske investeringsbank Harris Williams til at bistå sig i salget, som ventes at kunne indbringe ejerne en fordobling. Banken har tidligere erfaring med salg af netop fitnesskæder.



I første omgang er opgaven at finde en køber i form af en anden kapitalfond eller en større fitnesskæde, men en børsnotering kan blive et sidste alternativ.



Siden overtagelsen i 2015 har også Kirkbi købt sig ind i ejerskabet af Fitness World. Faktisk har Lego-pengetanken en majoritet på 64 pct., men den bestemmende indflydelse beholdt FSN i forbindelse med aktiesalget.



FSN har ingen kommentarer til Berlingskes oplysninger.



