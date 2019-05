Jyske Bank kan miste retten til navnet "Jyske Realkredit"

Jyske Bank trækkes nu i retten i Lyngby af det lille rådgivningsselskab Jyske Kredit, som kræver, at storbanken i Silkeborg ændrer navnet på sit realkreditselskab.



Banken ændrede nemlig sidste år navn på BRFkredit til Jyske Realkredit, og det ligner rådgivningsfirmaets navn for meget, hævdes det.



Det skriver Finans.



"Vi mener, at Jyske Realkredit ligger alt for tæt på vores navn, Jyske Kredit, og vores kunder er forvirrede, fordi vi jo også rådgiver om realkredit, så der er mange, som har svært ved at skelne mellem de to navne," fortæller Jørn Vase, indehaver af Jyske Kredit, til Finans.



Jyske Bank tilbød tidligere at købe navnet "Jyske Kredit", tilbuddet på 25.000 kr. var for lavt, ifølge Vase.



Jyske Kredit og Jyske Realkredit ejer også tæt sammenfaldne domæner på nettet, hvorfor Jyske Bank her har indbragt Jyske Kredit for Klagenævnet for Domænenavne.



Finans har ikke kunnet få en kommentar fra Jyske Bank.



/ritzau/FINANS