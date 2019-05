Simcorps omsætning vokser mere end ventet - fastholder forventninger

Relateret indhold Tilføj søgeagent SimCorp Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer SimCorp

Opdateret kl. 08.59 - Softwareselskabet Simcorp har i første kvartal af 2019 haft en omsætning, der endte højere sammenlignet med samme kvartal året før. For indtjeningen var der ligeledes tale om fremgang i kvartalet, der bød på indgåede aftaler med to nye kunder.



Det viser regnskabet for første kvartal, som er offentliggjort onsdag morgen.



Omsætningen sluttede i første kvartal på 99,7 mio. euro mod 89,9 mio. euro i samme kvartal sidste år. Til sammenligning havde analytikerne ventet en omsætning på 97,8 mio. euro ifølge medianestimat indsamlet af Simcorp selv.



For ordreindgangen nåede den i årets fjerde kvartal op på 21,4 mio. euro. I første kvartal sidste år lød ordreindgangen på 14,0 mio. euro, når Simcorp Italiana indregnes. Analytikerne havde ventet en ordreindgang på 14,3 mio. euro i kvartalet.



Det gav samtidig en ordrebog på 47,1 mio. euro, som er en del højere i forhold til samme tid sidste år, hvor ordrebogen udgjorde 18,6 mio. euro.



"Med en solid finansiel præstation og to nye kunder i første kvartal af 2019, der begge har skrevet under på vores fulde, integrerede front to back-løsning, har vi fået en god start på året. Vi er glade for at have skrevet under med en berømt industrileder som Willis Towers Watson i Storbritannien, da dette har været et udfordrende marked i nogle år."



"Vores ordrebog forbliver stærk, og vores salgsportefølje fortsætter med at understøtte vores forventninger," siger Klaus Holse, der er administrerende direktør hos Simcorp i regnskabet.



Indtjeningen ramte over forventningerne



På indtjeningssiden kunne Simcorp for første kvartal fremvise et driftsresultat (EBIT) på 26,4 mio. euro, som var bedre end de 23,3 mio. euro, der strømmede ind på den post i samme kvartal sidste år. Det overgik desuden analytikernes forventninger, som lød på 24,9 mio. euro.



Det sikrede desuden en overskudsgrad (EBIT-margin) på 26,5 pct., hvilket også var højere end analytikernes forventninger om en overskudsgrad på 25 pct., viser estimaterne indsamlet af Simcorp selv.



Alt i alt gav det på bundlinjen et overskud efter skat på 19,6 mio. euro. Det var højere end i samme periode året før, hvor Simcorp tjente 16,3 mio. euro efter skat.



Simcorp fastholder desuden forventningerne til 2019 om en omsætningsvækst på 8-13 pct. og en overskudsgrad (EBIT-margin) på 25,5-28,5 pct. Begge målt i lokal valuta.