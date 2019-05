Ørsted-rivaler etablerer joint venture om udvikling af havvindenergi

De europæiske energiselskaber Engie og EDP slår pjalterne sammen på offshore-området og kombinerer deres aktiver i et joint venture, der vil blive en af de største vindudviklere i verden.



Det skriver Financial Times.



Det nye selskab vil investere mindst 15 mia. euro, svarende til 112 mia. kr., i havvindenergi over de næste seks år og sigter efter i 2025 at være den næststørste udvikler i industrien med 5-7 gigawatt havvind opført eller på vej.



Engies administrerende direktør, Isabelle Kocher, mener, at et joint venture vil drage økonomiske fordele af stordrift og fordel af at dele risici ved udvikling, der stadig er på et tidligt stadie.



"Vi mener, at det er et marked, hvor størrelsen betyder noget," lyder det fra topchefen ifølge Financial Times.



/ritzau/FINANS