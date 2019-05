Det danske biotekselskab Bavarian Nordic lander et driftsresultat (ebit) for første kvartal 2019 på negativ 104 mio. kr. båret af en omsætning på 127 mio. kr.



På bundlinjen rammer selskabet et negativt resultat på 99,6 mio. kr. for første kvartal.



Omsætningen...