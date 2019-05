Mio. kr. H1 2018/19 H1 2017/18 FY 2017/18 Nettoomsætning 74,1 68,1 135,5 EBITDA 11,4 11,7 19,5 Nettoresultat 3,4 4,8 16,9

Mio. kr. Ved H1 2018/19 Før H1 2018/19 Koncernomsætning 135-145 140-150 EBITDA 15-20 20-25 Nettoresultat 0-5 5-10

En stigende omsætning har ikke været nok til at løfte indtjeningen i første halvdel af 2018/19 for Intermail, som ovenikøbet må se sig nødsaget til at nedjustere forventningerne til helåret.Omsætningen endte i første halvdel af 2018/19 på 74,1 mio. kr. mod 68,1 mio. kr. i samme periode året før. I regnskabet for perioden, der er offentliggjort tirsdag efter børslukning, forklarer Intermail, at fremgangen skyldes et voksende salg af digitale produkter og rådgivning.Omvendt er driftsindtjeningen før af- og nedskrivninger (EBITDA) endt på 11,4 mio. kr., hvilket var lavere end de 11,7 mio. kr., der udgjorde samme resultatpost i den tilsvarende periode af 2017/18. Faldet skyldes investeringer i nye kompetencer, digitale produkter og partnerskaber, forklarer Intermail.- De igangsatte vækstinitiativer samt ansættelse af specialister indenfor marketing automation forventes at påvirke EBITDA positivt i andet halvår 2018/19, skriver selskabet i regnskabet.På bundlinjen tjente Intermail i første halvdel af 2018/19 3,4 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. i samme periode året før. Det lavere resultat skyldes ifølge selskabet primært et kurstab på 0,2 mio. kr., hvor der i den sammenlignelige periode i 2017/18 var en kursindtægt på 1,6 mio. kr.- De økonomiske resultater for første halvår 2018/19 er tilfredsstillende, men på baggrund af en accelereret nedgang i mængderne af papirbaseret kommunikation fra enkeltstående større svenske kunder justeres forventningerne til 2018/19, skriver Intermail.Nu venter selskabet for 2018/19 en koncernomsætning på 135-145 mio. kr., et EBITDA-resultat på 15-20 mio. kr. og et nettoresultat på 0-5 mio. kr.Tidligere ventede Intermail en koncernomsætning på 140-150 mio. kr., et EBITDA-resultat på 20-25 mio. kr. og et nettoresultat på 5-10 mio. kr.Tabel over Intermails regnskab for første halvår af 2018/19:Intermails forventninger til regnskabsåret 2018/19:/ritzau/FINANS