Amerikansk detailkæde skuffer: Aktien straffes med 9 pct

Den amerikanske detailkæde J.C. Penney skuffer på både omsætning og indtjening i sit regnskab for første kvartal, og investorerne har i formarkedet reageret ved at sende aktien ned med næsten 9 pct.



Det justerede resultat per aktie viser et tab 46 cent, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet et minus på 38 cent.



Samtidig skuffer omsætningen, som landede på 2,44 mia. dollar sammenlignet med analytikernes gennemsnitsestimat på 2,47 mia. dollar.



Udviklingen dækker over et fald i det sammenlignelige salg i forhold til samme periode sidste år på 5,5 pct. mod et ventet fald på 3,9 pct.



/ritzau/FINANS