SAS får ikke konflikterstatning efter dyr pilotstrejke

Luftfartsselskabet SAS får ikke nogen konflikterstatning for den pilotstrejke, der lammede selskabet i slutningen af april og starten af maj.



Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag middag.



Det er arbejdsgiverorganisationen Svenskt Näringsliv, der er en pendant til Dansk Industri, som SAS kunne have hentet en erstatning på op til 250 mio. svenske kr. fra.



Organisationen har dog valgt ikke at tildele SAS erstatningen, fordi de samlede rammevilkår for 2020-2021 endnu ikke er fastlagt, men SAS har indgået en treårig aftale med sine piloter for at gøre en ende på strejken.



SAS respekterer beslutningen, men beklager den, fremgår det af tirsdagens pressemeddelelse.



Luftfartsselskabet vurderer, at det var vigtigt at lave en længerevarende aftale, fordi det giver mere arbejdsro og højere tryghed for både ansatte og kunder.



Strejken hos SAS, der strakte sig over en uge, kostede i alt godt 4000 aflyste flyvninger, hvilket berørte lige godt 380.000 passagerer.



/ritzau/FINANS